Calcio. Varato il calendario della Ligue 1: il 22 agosto si parte con Monaco-Reims e Nizza-Lens

La Ligue 1 2020/2021 scatterà tra un mese e mezzo e, dopo la pandemia del Coronavirus che ha visto la sospensione dei campionati, il massimo campionato transalpino è pronto a ripartire.

In Costa Azzurra si pensa in grande, con Monaco e Nizza che vogliono partire con il piede giusto. Si inizia il prossimo 22 agosto con monegaschi e nizzardi impegnati tra le mura amiche contro il temibile Reims e la scivolosa neopromossa Lens. Debutto interno anche per il Marsiglia che si troverà di fronte subito il Saint. Etienne.

LIGUE 1 - 1^GIORNATA - 22 agosto 2020

Bordeaux - Nantes

Dijon - Angers

Lilla - Rennes

Lorient - Strasburgo

Marsiglia - Saint Etienne

Monaco - Reims

Montpellier - Lione

Nimes - Brest

Nizza - Lens

PSG - Metz