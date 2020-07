Calciomercato Eccellenza. Genova Calcio scatenata: ecco il centrocampista Francesco Maisano e l'attaccante Lorenzo Vallerga

Doppio colpo per la scatenata Genova Calcio, prossima compagine di valore del campionato di Eccellenza.

Il club genovese ha annunciato altri due colpi in entrata: vestiranno il biancorosso il centrocampista Francesco Maisano e l'attaccante Lorenzo Vallerga.

Il comunicato del club

"L'A.S.D. Genova Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Maisano per la stagione 2020/2021, centrocampista, ex Vallescrivia già in maglia biancorossa dal 2016 al 2018. Da parte di tutta la società un caloroso bentornato a Francesco".

"L'A.S.D. Genova Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per la stagione 2020/21 Lorenzo Vallerga, centravanti scuola Entella, nell'ultima stagione al Ligorna serie D (20 presenze 2 gol) ed ex del Finale in Eccellenza (26 partite 8 gol). La società porge un caloroso benvenuto a Lorenzo".