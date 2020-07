Luca Caboni firma per l'Ilvamaddalena

Un ex bomber della Sanremese si rimette in gioco e, dopo l'ottima scorsa annata fermata per l'emergenza Coronavirus, è pronto ad una nuova sfida.

Stiamo parlando dell'attaccante Luca Caboni, che dopo la stagione vissuta alla Nuorese, resta nell'Eccellenza sarda ma cambia maglia.

Caboni passa all'ambiziosa neopromossa Ilvamaddalena che ingaggia uno dei più quotati attaccanti in circolazione.