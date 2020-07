Calciomercato Serie D. Imperia, confermato il centrocampista Giuseppe Giglio: "Felicissimo di restare"

Importante conferma in casa Imperia, per la rosa della prossima stagione che parteciperà al campionato di Serie D.

Resterà in neroazzurro il centrocampista classe 1994, Giuseppe Giglio. Con questo rinnovo, il giocatore si appresta a disputare la sua nona stagione con la maglia dell'Imperia con ben 215 presenze all'attivo in campionato, settimo nella classifica dietro a Iannolo (273), Bosca (269), Ronco (263), G. Calzia (251), Bocchi (238) e Ambrosini (216).

"Sono felicissimo di restare in questa Imperia - dichiara il centrocampista - con questa Società e con questi compagni. Ringrazio tutta la dirigenza e il mio capitano Ambrosini che in questi anni è diventato un fratello per me e mi ha insegnato davvero tanto, susseguirlo come capitano per me sarebbe un onore e un privilegio.



Non vedo l'ora di iniziare, di dare tutto per questa fantastica maglia e per questa magnifica città".