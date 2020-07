Calciomercato Serie D. Sanremese, si aspettano altre novità in settimana: caccia ad un difensore centrale di esperienza. Vicino l'arrivo di Diallo

Rivoluzione in casa Sanremese che in questa stagione sarà agli ordini del neo allenatore Alessio Bifini. Una rosa giovane che ha fame, quella che si sta costruendo e che inizierà la preparazione dal 1° agosto al 'Comunale'.

La rosa 2020/2021. Nella rosa attuale al momento sono presenti più volti nuovi che conferme. Restano in biancoazzurro i centrocampisti Demontis, Gagliardi e l'attaccante Lo Bosco, mentre sono stati cinque gli arrivi ufficiali: il difensore Castaldo (un ritorno dal Vado), i mediani Gemignani, Fabio Sturaro, Dotariotto e l'attaccante Romano.

Arriva Diallo. Secondo le ultime indiscrezioni ora il Direttore Generale Pino Fava va a caccia di un difensore centrale mancino da affiancare a Castaldo, viste le ormai certe uscite di Gagliardini e Manes. Il pacchetto under va rinforzato con i titolari che saranno ancora una volta soprattutto sugli esterni di difesa e in porta. Sfumato il ritorno di Molino, è probabile che già nella giornata di oggi venga annunciato l'attaccante Cherif Diallo, nella scorsa stagione alla Fezzanese.

Le altre news dal 'Comunale'. Ai titoli di coda l'avventura dopo tre stagioni di capitan Taddei, verso il Prato dove ritroverebbe Spinosa. In uscita anche Scalzi e Likaxhiu pronti al grande salto nei professionisti: l'attaccante, secondo rumors, potrebbe essere tesserato dal Cagliari e girato in prestito all'Olbia in Serie C, mentre il centrocampista va verso la Virtus Entella.