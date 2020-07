RIVIERA MERCATO. Il riassunto della giornata: Diallo-Sanremese e Giglio-Imperia tra le trattative chiuse

Analizziamo e aggiorniamo tutti i nostri lettori e lettrici di tutto quello ce è successo in questo lunedì 13 luglio, dove le trattative di calciomercato per le squadre imperiesi non sono mancate.

DIALLO-SANREMESE. La notizia del giorno in casa Sanremese è l'arrivo (come anticipato da noi di Rivierasport.it nei giorni scorsi, per seguirci cliccate ) dell'attaccante Cherif Diallo dalla Fezzanese. Il reparto avanzato biancoazzurro aggiunge il liberiano a Lo Bosco e Romano.

TADDEI AL VADO. Epilogo clamoroso in casa matuziana con la separazione di capitan Max Taddei: l'ex capitano passa al Vado.

GIGLIO-IMPERIA. Fumata bianca attesa per l'Imperia che porta a termine il rinnovo con Giuseppe Giglio. Il centrocampista va così ad iniziare la sua nona stagione consecutiva al 'Ciccione': "Sono molto felice di essere rimasto", sono state le sue prime parole dopo il rinnovo.

SOGNO GAETA. Una clamorosa indiscrezione aveva fatto sognare nelle scorse ore i tifosi dell'Imperia. Il bomber Mark Gaeta, in vacanza proprio in Riviera, sarebbe stato molto vicino al club neroazzurro ma con le parti che non avrebbero trovato l'accordo: Gaeta ha firmato per il Bra. L'attaccante era stato accostato anche alla Sanremese.

BOERI-OSPEDALETTI. La linea verde dell'Ospedaletti continua e nella giornata di oggi è arrivata la conferma nella rosa orange di un talento puro. Stiamo parlando del difensore Francesco Boeri, classe 2003, che vanta quattro gettoni con la Prima Squadra.

ATLETICO ARGENTINA SCATENATA. La squadra che ha fatto più movimenti di giornata è stata l'Atletico Argentina. Il Direttore Sportivo Denis Settime ha ottenuto le firme del difensore Cesare Gagliardi e del centrocampista offensivo Erik Crudo, entrambi nella scorsa stagione al Don Bosco Valle Intemelia. Alessandro Grammatica, nipote del grande Rino Grammatica, sarà il Collaboratore Tecnico rossonero.

ALTRE NEWS. Fuori provincia trova squadra un ex attaccante della Sanremese. Stiamo parlando del bomber Luca Caboni che ha firmato con l'Ilvamaddalena compagine sarda di Eccellenza, dopo l'annata alla Nuorese.

L'ex difensore di Dianese&Golfo e Cervo FC, Rocco Avignone, firma per l'Area Calcio Andora.