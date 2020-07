Volley femminile. Maurina Imperia, conclusa l'attività dopo lo stop forzato: appuntamento ad agosto

Si è conclusa in settimana l’attività della Maurina Imperia Volley di Serie D.

Un mese di proficuo lavoro, dopo il forzato stop dovuto al Covid-19. Gli allenamenti pur con le restrizioni dovute ai vari protocolli emanati dalla FIPAV, hanno permesso alle ragazze di conoscere le modalità di lavoro del tecnico Di Mieri e al tecnico di conoscere le ragazze.

Appuntamento per tutte, salvo situazioni ad oggi non conosciute per la disponibilità degli impianti, il prossimo 24 agosto per poi partire il 1 settembre per il ritiro pre-campionato.