Calcio. Bordighera Sant'Ampelio, tutto pronto per una nuova stagione per il settore giovanile arancioblu: "Ripartiamo con grande entusiasmo"

Il Bordighera Sant'Ampelio sta preparando con grande entusiasmo un'altra stagione importante per il proprio settore giovanile.

"Siamo lieti di comunicare che anche quest’anno per la quarta stagione di fila saremo ai nastri di partenza dei vari campionati di settore giovanile - dichiarano dalla compagine della città delle palme - e nonostante il periodo non facile ripartiamo con l’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto. Cari ragazzi Bordigotti e non, vi aspettiamo numerosi per toccare con mano la professionalità e la dedizione all’insegnamento del gioco del calcio da parte dei nostri Tecnici".

Lo staff tecnico, ormai consolidato, è confermato nella sua totalità a testimonianza della grande unione, coesione e fiducia nel progetto iniziato quattro anni fa.

Gli allenamenti delle varie categorie riprenderanno a partire dalla seconda metà di agosto iniziando con i Giovanissimi 2007/2008.

Anche quest’anno, come nella passata stagione, in attesa del nuovo campo sportivo sul territorio di Bordighera, che ci auspichiamo sia pronto per la stagione 2021-2022, saremo ospiti per allenamenti e partite nelle strutture di Camporosso e Vallebona, più precisamente:

Camporosso per le annate 2007 2008 2009 2010 2011

Vallebona per le annate 2012 2013 2014 2015

Per ulteriori informazioni potete contattare i seguenti numeri

Valter Francesconi 338.4655735

Roberta Pastorino 335.6375360