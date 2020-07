Calcio, Serie C. Il Carpi di Riolfo eliminato dai playoff, il Novara passa 2-1 al Cabassi (VIDEO)

Si è interrotto ieri sera il sentiero per il Carpi e mister Giancarlo Riolfo verso la Serie B.

Ieri sera allo stadio "Cabassi" il Novara ha avuto la forza di imporsi per due reti a una, espugnando l'impianto emiliano. A nulla è valso il gol al 90' di Vano, preceduto dall'uno-due azzurro nel primo tempo di Pinzauti e Sbraga.

Si chiude così un'annata comunque estremamente positiva per l'ex allenatore di Savona e Sanremese, ai vertici del girone A del campionato di Serie C per l'intera stagione.

I risultati dei quarti di finale:

Bari-Ternana 1-1 (30' Antenucci, 72' Vantaggiato)

Carpi-Novara 1-2 (9' Pinzauti, 41' Sbraga, 90' Vano)

Carrarese-Juventus U23 2-2 (17' Valente, 43' Infantino, 75' e 90' Vrioni)

Reggiana-Potenza 0-0

Gli accoppiamenti delle semifinali:

Reggiana-Novara

Bari-Carrarese