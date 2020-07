Calciomercato. Le rose attuali delle squadre imperiesi

Analizziamo tutti gli organici delle squadre imperiesi dalla Serie D alla Seconda Categoria, tra conferme e nuovi innesti con aggiornamenti in caso di novità.

SANREMESE

Allenatore: BIFINI (nuovo)

Rosa attuale 2020/2021: CASTALDO (d) MURGIA (c) Demontis (c) Gagliardi (c) GEMIGNANI (c) F. STURARO (c) DOTARIOTTO (c) Lo Bosco (a) ROMANO (a) DIALLO (a)

IMPERIA

Allenatore: Lupo (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: Trucco (p) Scannapieco (d) Virga (d) Martelli (c) Sancinito (c) Giglio (c) Capra (a) Donaggio (a)

OSPEDALETTI

Allenatore: Caverzan (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: Frenna (p) Al. Negro (d) E. Ambesi (d) Boeri (d) Salmaso (c) Allegro (c) Aretuso (c) P. NEGRO (c) Espinal (a) Galiera (a) Latella (a)

TAGGIA

Allenatore: Siciliano (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: AN. NEGRO (d) Cortese (d) An. Cambiaso (c) Tarantola (c) Miceli (c) Gambacorta (a) SCAPPATURA (a)

VENTIMIGLIA

Allenatore: Luccisano (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: Scognamiglio (p) Serpe (p) Eugeni (d) ALA (c) Musumarra (c) Leggio (c) Ventre (a) Trotti (a) Salzone (a)

GOLFO DIANESE

Allenatore: Colavito (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: al momento non sono arrivate ufficialità nè di conferme nè di nuovi arrivi nella nuova società.

CAMPOROSSO

Allenatore: Luci (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: Farsoni (p) Cordì (d) Piana (d) Pesco (d) Grifo (c) M. Luci (c) Stamilla (c) Brambilla (c) Orlando (c) Iezzi (a) Siberie (a)

ATLETICO ARGENTINA

Allenatore: SASSU (nuovo)

Rosa attuale 2020/2021: Dagostino (d) C. GAGLIARDI (d) Garibaldi (c) CRUDO (c)

ONEGLIA CALCIO

Allenatore: Gianni Bella (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: al momento nessuna ufficialità dalla rosa imperiese

VIRTUS SANREMO

Allenatore: Moroni (confermato)

Rosa attuale 2020/2021: si aspettano i primi movimenti dalla società matuziana

ARGENTINA FC

Allenatore: Maiano?

Rosa attuale 2020/2021: Daddi (a)

RIVA LIGURE

Allenatore: Minasso (confermato)

Rosa attuale 202/2021: LABRICCIOSA (a) ROVELLA (a)

CARLIN'S BOYS

Allenatore: BARILLA' (nuovo)

Rosa attuale 2020/2021: ancora da capire i movimenti del club neroazzurro in vista della prossima stagione

* in maiuscolo i nuovi arrivi