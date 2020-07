Calciomercato. Ospedaletti, dopo il provino di gennaio l'attaccante orange Alex Paraschiva si trasferisce al Pontedera

È stato formalizzato nelle ultime ore il passaggio dell’attaccante dell'Ospedaletti Alex Paraschiva al Pontedera.

Il classe 2004 della compagine orange è stato in prova alla società toscana a gennaio, ha convinto i dirigenti granata tanto da arrivare al trasferimento a titolo definitivo.

Il Pontedera è reduce dal quarto posto conquistato nell'ultimo campionato di Serie C nel Girone A. Un importante salto nel calcio professionistico per un giocatore di grande prospettiva che si è messo in mostra nelle selezioni giovanili orange. Ennesima dimostrazione di come, allenandosi e lavorando fianco a fianco con uno staff efficiente e preparato, focalizzandosi sempre sulla crescita umana e sportiva, le porte del calcio professionistico non siano poi così lontane.

"Ad Alex Paraschiva va un sentito in bocca al lupo da parte di tutta la società orange per il prosieguo della propria carriera nel mondo del calcio", dichiarano dal club orange.