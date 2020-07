Il Golfo Dianese prepara il primo grande colpo della sua campagna acquisti, in vista del prossimo campionato di Promozione.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza potrebbe regalare un pezzo da novanta per la categoria a mister Colavito. I rumors parlano chiaro nelle ultime ore, con Stefano Faedo nel mirino e molto vicino dall'arrivo.

Faedo, ex Imperia e Ceriale ma nella scorsa stagione in forza al Finale in Eccellenza, potrebbe significare un elemento di qualità assoluta.