Alex Gagliardini in azione con la maglia della Sanremese

Dopo Marco Spinosa e Max Taddei anche un altro big è pronto a salutare la Sanremese.

Secondo le ultime indiscrezioni è pronto a fare le valige dal 'Comunale' anche il quotato difensore centrale Alex Gagliardini.

Per il calciatore ci sarebbero sul piatto alcune offerte importanti da squadre di Serie C che il ragazzo con il suo entourage stanno valutando: per Gagliardini, dopo un anno alla Sanremese, è pronto il grande salto di categoria meritato.