RIVIERA MERCATO, il riassunto di giornata: Sanremese-Gagliardini ai titoli di coda, Martelli e Sassari rinnovano con l'Imperia. Cristian Pennone entra nel San Bartolomeo!

Analizziamo le novità di giornata con un riassunto delle trattative e indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato delle squadre imperiesi dalla Serie D alla Seconda Categoria.

SANREMESE-GAGLIARDINI SEPARAZIONE. Sarà addio tra la Sanremese e il difensore Alex Gagliardini: il giocatore ha proposte in Serie C e sta valutando.

IMPERIA, ALTRI RINNOVI. In casa Imperia si punta molto alla conferma della rosa che ha vinto l'Eccellenza. In giornata sono arrivati i rinnovi anche del centrocampista Matteo Martelli e dell'attaccante Samuele Sassari.

OSPEDALETTI. Novità importante in casa Ospedaletti con l'addio di una giovane promessa. L'attaccante Alex Paraschiva, classe 2004, passa al Pontedera dopo la bona impressioni in un provino effettuato mesi fa.

TAGGIA-RAVONCOLI. E' fatta per il rinnovo del difensore Mirko Ravoncoli con il Taggia: sarà la terza stagione in giallorosso

VENTIMIGLIA-VENTRE. E' fatta per il rinnovo con la maglia del Ventimiglia per l'attaccante Michael Ventre: il numero 10 resta al 'Morel'.

GOLFO DIANESE. Scatenati i dirigenti del Golfo Dianese che pensavo al doppio colpo ad effetto: sul taccuino ci sono i nomi del difensore Alessandro Ambrosini (ex capitano dell'Imperia) e del centrocampista Stefano Faedo (Finale).

ATLETICO ARGENTINA DOPPIO ARRIVO. L'Atletico Argentina inserisce nella rosa di mister Sassu il difensore Tommaso Valenzise, ex Sanstevese e Carlin's Boys. In serata è arrivata l'ufficialità anche per il centrocampista Giacomo Calvini.

SAN BARTOLOMEO SCATENATO. Prime mosse, in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria, per il San Bartolomeo. Annunciato il nuovo allenatore che sarà Everest Brilla. Settore giovanile affidato a Cristian Pennone che entra nella società e sarà anche vicino alla Prima Squadra gialloblu.