Calciomercato Seconda Categoria. Argentina FC senza freni: a breve l'ufficialità di Antonio Tomeo. Assalto a Emanuele Basso e Lorenzo Izetta

L'Argentina FC è pronta a dare le prime ufficialità, dopo ormai quella certa del bomber Daddi che ai nostri microfoni ha confermato che vestirà nella prossima stagione la maglia del nuovo club armese in Seconda Categoria.

Secondo le ultime indiscrezioni a breve ci sarà l'ufficialità per il ritorno al calcio giocato di Antonio Tomeo, attaccante con un passato nel calcio professionistico. Ma le novità non sono finite qua.

Rumors insistenti danno quasi per fatte anche le trattative per il centrocampista Lorenzo Izetta (nella scorsa stagione all'Atletico Argentina) e Emanuele Basso (ex Virtus Sanremo).