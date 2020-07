Dopo l'ottima annata alla prima stagione salgono le quotazioni di vedere ancora sulla panchina del Carpi nella prossima stagione il tecnico ponentino Giancarlo Riolfo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club emiliano sarebbe pronto ad offrire il rinnovo di contratto all'ex allenatore di Savona e Sanremese, salvo clamorosi colpi di scena.

Con Riolfo in panchina il Carpi ha raggiunto i playoff in Serie C, venendo eliminato nel quarti di finale dal Novara.