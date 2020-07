Calciomercato Serie D. Imperia, altre conferme in arrivo: restano in neroazzurro i giovani Cacciò, Minasso e Nastasi. Arriva l'attaccante Lorenzo Cassata

Nuove conferme e un volto nuovo in casa Imperia.

I giovani Federico Cacciò (portiere classe 2002) Pietro Minasso (attaccante classe 2001) e Manuel Nastasi (attaccante 2001) restano in neroazzurro. Saranno aggregati alla Prima Squadra anche Filippo Mela, difensore classe 2003, Amin Fatnassi, centrocampista classe 2003 e il nuovo giovane acquisto Lorenzo Cassata, attaccante classe 2002, con una passato nelle formazioni giovanili del Genoa CFC e AS Monaco.



Oltre alla già comunicata conferma dell'allenatore della Prima Squadra, Alessandro Lupo, è stato confermato lo staff: Matteo Fiani, preparatore atletico e Gianni Minori nel ruolo di preparatore dei portieri.



In data 27 luglio 2020 saranno effettuati i test atletici mentre la settimana successiva, il 3 agosto 2020, avrà inizio la preparazione atletica.