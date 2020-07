Pallanuoto. Le squadre della Rari Nantes Imperia tornano a giocare: è match a Savona per la formazione under 15

Convocazione per la squadra: ritrovo alla piscina Cascione alle ore 16:30. Inizio partita a Savona, ore 18:45.

Finalmente è tornata la solita routine. Dopo qualche settimana di allenamento in mare nel nuovo campo di Borgo Peri, la prima squadra ad affrontare una partita ufficiale sarà la Under 15 allenata da Enrico Gerbò. I ragazzi, infatti, oggi scenderanno in acqua a Savona per il primo appuntamento (di tre previsti al momento) che concluderà la stagione 2019/2020.

Per l'occasione sono stati convocati i seguenti atleti: Murialdo, Parolini, Bellini, Casella, Demasi, Sassi, Buemi, Pollice, Sciocchetti, Rombo, Dulbecco, Garbato, Di Luccio, Cesarano.