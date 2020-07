Agenzia immobiliare di Sanremo festeggia 25 anni di attività ed investe su un completo restyling al tempo del Covid-19!

Le misure eccezionali e stringenti adottate nei mesi scorsi dal governo per far fronte all’emergenza coronavirus hanno imposto attente riflessioni e importanti sacrifici da parte di molti imprenditori. Mentre nel ponente alcuni di essi non hanno retto al duro impatto con l'emergenza sanitaria e si sono ritrovati a dover abbassare le serrande o a ridurre i propri investimenti, alcuni hanno invece reagito pensando alla crescita ed alla ripartenza puntando a migliorare la propria attività.

Per dare un servizio migliore e la massima disponibilità alla clientela, l'Agenzia Tecnocasa Studio Sanremo ha scelto di percorrere questa strada impiegando le proprie risorse per attuare un restyling completo dell'ufficio.

“Questa scelta - ha dichiarato Marco Calabrese, titolare dell'agenzia - permetterà alla nostra clientela di godere di una migliore visibilità per i loro immobili, aumentando di conseguenza il numero di acquirenti e le possibilità di vendita. Non potevamo rimandare le decisioni a dopo l’emergenza, perché non volevamo attendere mesi. Chi ha la responsabilità deve agire senza esitazione per poter consentire al proprio team di avere a disposizione i migliori strumenti ed un luogo accogliente dove lavorare. Esperienza, Competenza ed Affidabilità, sono solo alcuni dei valori che oggi ci contraddistinguono dopo 25 anni di attività, ecco perché, nonostante le difficoltà, abbiamo deciso di continuare a mettere a disposizione dei nostri clienti la più completa offerta di servizi in ambito immobiliare, incrementando anche gli investimenti pubblicitari sui migliori siti immobiliari”.

Sito: https://sanremo1.tecnocasa.it/san-remo/san-remo/