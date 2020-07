Calcio giovanile. Ospedaletti, mister Vincenzo Stragapede confermato alla guida della fomrazione 2006 orange

Una nuova conferma per lo staff tecnico dell’Ospedaletti 2020/2021. Vincenzo Stragapede resterà in orange anche per la prossima stagione e allenerà la selezione giovanile 2006.

Stragapede, nome molto conosciuto nel mondo calcistico giovanile ligure e non solo, oltre ad allenare i 2006 orange continuerà nel proprio lavoro di collegamento con la Genoa Soccer Academy e, in generale, con il mondo rossoblu legato allo sviluppo dei giovani calciatori.

“La riconferma arriva dopo l’annata che ci ha visti come unica squadra, da Ventimiglia a Imperia, qualificata alla fase regionale, un lavoro importante al quale vogliamo dare continuità - dichiara Vincenzo Stragapede - abbiamo a disposizione un ottimo gruppo, mi sono trovato molto bene e c’è tanta voglia di crescere e migliorare, anche per questo ho accettato con piacere di continuare la mia avventura all’Ospedaletti.

Mi è molto dispiaciuto interrompere l’attività a marzo, ora i regolamenti cambieranno le cose ma c’è tanta voglia di ricominciare. Cambia la programmazione in vista della stagione, ma i ragazzi hanno fissato gli obiettivi e sono già al lavoro con gli allenamenti”.





“Sicuramente punteremo a disputare un ottimo campionato provinciale e qualificarci nuovamente per le fasi regionali - conclude Stragapede - infine un sentito ringraziamento alla società, a Luca Barbagallo, Giorgio Bordero e José Espinal per la fiducia che mi hanno dato”.