L'Almanacco del Calcio Ligure arriva anche in provincia di Imperia

Ideato da Edizioni Sportmedia e realizzato dalla redazione di Settimana Sport, il giornale sportivo on line della Liguria, l'almanacco ripropone come ogni anno in 288 pagine a colori immagini e statistiche stagionali di tutte le squadre e di tutti i giocatori liguri dalla Serie A alla Terza Categoria. Ogni giocatore, tecnico e dirigente ha la sua figurina personalizzata, di ogni società viene raffigurata la foto di squadra e sono pubblicate presenze, gol e minuti giocati di ogni componente della rosa.

A La Spezia l’almanacco si può trovare presso l’edicola Martinetti di Via Veneto 50, a Sestri Levante presso Lo Sport Calcio di Via Eraldo Fico 20, a Savona presso l’edicola BEST di Via Paleocapa 75 A, presso l'edicola Bresci snc di Piazza Aurelio Saffi e presso l’edicola La Notizia di Via Calamaro 11, ad Albenga presso l’Edicola L.U.K.A. di Piazza Matteotti (Atrio stazione), a Loano presso il negozio Essegi Sport di Corso Roma 184 e Via Ghilini 5.