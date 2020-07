Tutto pronto per il grande evento che, nel fine settimana del 1 e 2 agosto, si disputerà a Ventimiglia.

Presso la passeggiata mare Oberdan e organizzato dalla Pallamano Ventimiglia, andrà in scena il 1° Challenge Beach Handball Cala del Forte, con protagonisti tanti talenti di questa disciplina.

Il torneo sarà diviso il sabato per le categorie under 13 e under 15 (Friendly Cup) dalle ore 10 alle 18. La domenica scenderanno in campo i Senior sempre dalle 10 alle 18.