L'EDITORIALE. Rivoluzione alla Sanremese, ossatura confermata all'Imperia: chi avrà ragione?

Il campionato di Serie D ritrova, a distanza di tante stagioni, Sanremese e Imperia nuovamente protagoniste e una contro l'altra nella categoria. Ma come si stanno muovendo sul mercato le due società? Analizziamo le mosse differenti.

SANREMESE

In casa Sanremese è rivoluzione. Nuovi giocatori in arrivo, pilastri delle ultime stagioni che partono per nuove avventure e altri sul piede di passare al mondo professionistico. Ma andiamo con ordine.

Sulla panchina dei matuziani è stato ingaggiato Alessio Bifini, già giocatore biancoazzurro, che è pronto con il suo 4-3-1-2 a far migliorare l'anno passato. La rivoluzione parte dalla panchina e passa dalla rosa. Sono arrivati (al momento) il difensore Castaldo (Vado), i centrocampisti Murgia (Budoni), Doratiotto (Chions) gli attaccanti Romano (Notaresco) e Diallo (Fezzanese). Arriveranno anche degli under, tra cui un portiere e due sterni bassi che il tecnico utilizzerà nel suo scacchiere tattico.

Confermati al momento il difensore Bregliano, i centrocampisti Demontis, Gagliardi e l'attaccante Lo Bosco.

Dopo le dolorose partenze di Taddei (Vado) e Spinosa (Prato), si aspettano anche quelle di Gagliardini, Manes, Likaxhiu e soprattutto Scalzi: insomma, al 'Comunale' aspettatevi una rivoluzione tecnica.

SANREMESE Rosa attuale 2020/2021: CASTALDO (d) Bregliano (d) MURGIA (c) Demontis (c) Gagliardi (c) GEMIGNANI (c) F. STURARO (c) DORATIOTTO (c) Lo Bosco (a) ROMANO (a) DIALLO (a)

IMPERIA

Situazione completamente diversa in casa Imperia. La dirigenza ha preferito mantenere l'ossatura forte della scorsa stagione, che è valso il primo posto in Eccellenza al momento dello stop definitivo al campionato.

Staff tecnico. Sulla panchina neroazzurra ci sarà ancora mister Alessandro Lupo che al suo fianco avrà lo staff con Matteo Fiani (vice e preparatore atletico) e Gianni Minori (preparatore dei portieri).

Rosa. Il gruppo neroazzurro è rimasto più o meno quello della scorsa stagione, con Bencardino e Chiarlone che sono riusciti a rinnovare con vari giocatori. Restano in neroazzurro i portieri Trucco e Cacciò; i difensori Scannapieco, Virga, Fazio a cui si aggiunge il 2003 Mela; i centrocampisti Martelli, Sancinito, Giglio; gli attaccanti Capra, Sassari, Donaggio, Minasso e Nastasi. Al momento l'unico volto nuovo è quello del giovane attaccante classe 2002 Cassata, ex giovanili di Genoa e Monaco. Partenza per Ambrosini con l'ex capitano pronto ad una nuova avventura al Golfo Dianese: al 'Ciccione' si riparte dalla continuità.

IMPERIA Rosa attuale 2020/2021: Trucco (p) Cacciò (p) Scannapieco (d) Virga (d) Fazio (d) Mela (d) Fatnassi (c) Martelli (c) Sancinito (c) Giglio (c) Capra (a) Donaggio (a) Sassari (a) Minasso (a) Nastasi (a) CASSATA (a)