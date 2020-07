Calcio giovanile. L'Oneglia entra a far parte del Genoa Soccer Academy: "Per la nostra società un onore e un previlegio"

L'ASD Oneglia Calcio entra a far parte del Genoa Soccer Academy.



"Per la nostra Società è un grande onore e privilegio di poter fregiarci di questa affiliazione per la crescita dei nostri giovani calciatori affiancati da un club di tale importanza con tecnici altamente preparati che coadiuveranno i nostri allenatori per migliorarne le metodologie di lavoro inoltre, in accordo con Emanuele Crespi, saranno organizzati eventi sia tecnici che organizzativi.



Tutto questo va a beneficio dei nostri piccoli atleti per migliorarne non solo l'aspetto sportivo ma anche educativo, nel rispetto delle regole e dell'avversario.



Ringraziamo il Genoa CFC per l'opportunità concessaci augurandoci di ripagare la fiducia attraverso la serietà e professionalità".