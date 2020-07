Castellaro Golf Club: grande successo per la prima delle tre tappe del mini circuito 'Acentro Golf Vacanze'

Domenica 19 Luglio Castellaro Golf Club ha accolto la prima delle tre tappe del mini circuito 'Acentro Golf Vacanze', gare che si disputano su 9 buche con formula individuale stableford.

Al termine della prima prova, Hicham Kahlaoui si è imposto nella classifica lorda; Marco Sandri nel netto seguito da Giovanni Beranger; premi speciali appannaggio di Danila Ardissone e Amedeo Taramasco.

Doppio appuntamento per il prossimo week end: Sabato 25 dalle ore 10:00 per tutti gli appassionati sarà possibile testare in campo pratica tutte le novità in fatto di attrezzatura messe a disposizione da Mizuno, Bettinardi, Powacaddy, Us kids golf e Bushnell.

Prossimo appuntamento per domenica 26 luglio, quando si disputerà la Folli Confezioni Cup by Polo Ralph Lauren, gara a coppie sponsorizzata dall'omonimo negozio di Sanremo.