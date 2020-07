Calcio, Serie D. Imperia, tante conferme in una rosa collaudata: mister Lupo riparte dal gruppo

L'Imperia è pronta a tornare ad allenarsi con i dirigenti neroazzurri che sul mercato sono stati bravi a confermare in blocco l'organico vincente della scorsa stagione, in vista della stagione in Serie D.

La rosa neroazzurra. Il confermato mister Alessandro Lupo potrebbe riproporre il produttivo 3-5-2 visto prima dello stop definitivo per l'emergenza Coronavirus, un modulo tattico che ha dato frutti e soddisfazioni. Anche per questo l'organico non è stato ritoccato con molte conferme. Tra i pali sono rimasti l'esperto Trucco e il giovane Cacciò; in difesa hanno rinnovato Scannapieco, Virga, Fazio a cui è stato aggiunto il promettente Mela; resteranno in neroazzurri anche i centrocampisti Giglio, Sancinito, Martelli e il giovane Fatnassi; attacco atomico con i rinnovi di Capra, Donaggio, Minasso a cui si è aggiunto l'ex Genoa e Monaco Cassata (classe 2002).

Obiettivi. Secondo le ultime indiscrezioni la società è a caccia di giovani promettenti e di un difensore centrale.

Preparazione. La preparazione atletica, come annunciato dal club neroazzurro una settimana fa, scatterà lunedì 3 agosto agli ordini di mister Lupo e del suo staff che comprende i confermati Matteo Fiani e Gianni Minori.

IMPERIA

Allenatore: Lupo (confermato)

Arrivi: Cassata (a, Monaco)

Partenze: Ambrosini (d, svincolato)

Rosa attuale 2020/2021: Trucco (p) Cacciò (p) Scannapieco (d) Virga (d) Fazio (d) Mela (d) Fatnassi (c) Martelli (c) Sancinito (c) Giglio (c) Capra (a) Donaggio (a) Sassari (a) Minasso (a) Nastasi (a) CASSATA (a)