Calcio, Serie D. La Sanremese si prepara ad una stagione da protagonista: il punto del mercato in casa biancoazzurra

La Sanremese è pronta ad affrontare una nuova stagione con grande entusiasmo, dopo l'ottima campagna acquisti realizzata.

Sarà un capitolo nuovo quello che sta per avere inizio con mister Alessio Bifini che ha una grande occasione con l'approdo sulla panchina matuziana. Al 'Comunale' il tecnico è pronto ad ispirare il pubblico con il suo 4-3-1-2 e nonostante qualche partenza di spicco, il tecnico ha sempre dichiarato di volere una squadra affamata.

La rosa. Il nuovo organico ha visto molti cambiamenti con le pesanti partenze dei centrocampisti Taddei (Vado) e Spinosa (Prato). Secondo indiscrezioni in partenza anche Scalzi (Cagliari?) e Likaxhiu (Virtus Entella?) con i difensori Gagliardini e Manes. La rivoluzione è partita dalla difesa con la coppia centrale che sarà formata da Bregliano e Castaldo in attesa di un altro centrale mancino. In mediana rinnovo per Demontis e Gagliardi, mentre i volti nuovi sono Gemignani, Murgia e Doratiotto. In attacco alla conferma di Lo Bosco si sono aggiunti i nuovi Romano e Diallo.

Caccia agli under. In Serie D ci vogliono gli under giusti e la Sanremese è a caccia di quelli che possono fare la differenza. Secondo indiscrezioni il club prenderà un portiere e due esterni bassi, oltre ad avere già in casa due giovani di spicco e già esordienti in Serie D come Calderone e Pellicanò.

Fascia da capitano. Secondo ruomors, dopo la partenza di Taddei finito al Vado, la fascia da capitano potrebbe finire sul braccio di Loreto Lo Bosco. L'attaccante e leader della squadra biancoazzurra sarebbe il giocatore giusto per il ruolo. In lizza però ci sono anche Bregliano e Gagliardi.

Preparazione. La preparazione in vita della prossima stagione è stata annunciata in mattinata: la Sanremese inizierà a lavorare da lunedì 10 agosto al 'Comunale'.

SANREMESE

Allenatore: BIFINI (nuovo)

Arrivi: Castaldo (d, Vado) Murgia (c, Budoni) Gemignani (c, Follonica Gavorrano) F. Sturaro (c, Ospedaletti) Doratiotto (c, Chions) Romano (a, Notaresco) Diallo (a, Fezzanese)

Cessioni: Spinosa (c, Prato) Taddei (c, Vado)

Rosa attuale 2020/2021: CASTALDO (d) Bregliano (d) MURGIA (c) Demontis (c) Gagliardi (c) GEMIGNANI (c) F. STURARO (c) DORATIOTTO (c) Lo Bosco (a) ROMANO (a) DIALLO (a)