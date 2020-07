La Carlin's Boys è pronta ad essere protagonista nella prossima stagione calcistica, post emergenza Coronavirus.

E' ufficiale l'iscrizione al campionato di Prima Categoria per il club neroazzurro che in questa stagione non avrà solo una Prima Squadra, allenata dal ritorno in panchina di Nunzio Barillà con il nuovo Direttore Sportivo che è Gianluigi Borriello.

I neroazzurri potranno contare su un settore giovanile di varie annate e di una formazione di calcio a 5.