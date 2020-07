Calcio. Sanremo ampia il proprio bacino calcistico: quattro squadre a rappresentare la città nella prossima stagione

Nei campionati dilettantistici Sanremo sarà rappresentata in questa stagione da quattro squadre

Il bacino calcistico della città di Sanremo si ampia con una nuova squadra pronta a partecipare ad un campionato a undici federale.

Stiamo parlando del Sanremo 2000, già protagonista in passato con la categoria over 40 ottenendo grandi risultati. Ora, la società sanremese, si amplia e nella prossima stagione sarà protagonista nel campionato di Seconda Categoria. La Prima Squadra è stata affidata a Simone Anfossi con il Direttore Sportivo Alex Buffa (ex portiere di qualità) a fare il mercato.

A rappresentare la città dei fiori quindi, dopo Sanremese (Serie D), Carlin's Boys (Prima Categoria con squadra di calcio a 5 e annate giovanili), in Seconda Categoria con la Virtus Sanremo (con squadra di calcio a 5 e squadra veterani oltre ad avere una struttura propria, un ampio settore giovanile come la Sanremese) ci sarà il Sanremo 2000.

SANREMO: IL POKER DI SQUADRE

SERIE D: Sanremese

PRIMA CATEGORIA: Carlin's Boys

SECONDA CATEGORIA: Virtus Sanremo

SECONDA CATEGORIA: Sanremo 2000