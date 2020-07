San Lorenzo, tra i murales della Cipressa anche quello di Niccolò Bonifazio: "La Sanremo è una cosa particolare" (Video)

"Sono molto contento di essere qui oggi - ha dichiarato il ciclista della Total Direct Énergie, che sulla Cipressa è stato protagonista di una discesa da brividi alla Milano-Sanremo del 2019 - mostreranno un video dove degli artisti faranno questi murales sulla Cipressa e in un murales ci sarà anche la mia immagine: sono molto onorato di questo perché la Cipressa è un posto molto transitato da noi corridori e perciò fa sempre molto piacere. La Milano-Sanremo di marzo slittata? Mi ero preparato molto bene questo inverno ed ero arrivato a vincere una tappa alla Parigi-Nizza, stavo molto bene quando mancava solo una settimana al mio obiettivo principale della stagione. Purtroppo ci hanno fermato per via di questo coronavirus, ma si è fermato tutto il mondo e non possiamo farci niente. Bisogna recuperare tutto il tempo perduto, mi sono ripreparato e adesso vedremo di fare il meglio possibile".