Softball: vittoria della Sanremese domenica scorsa nella terza giornata del campionato di Serie B

Vittoria della Sanremese Softball, domenica scorsa nella terza giornata del campionato di serie B, contro l'Athletics Novara.

Nel primo inning erano le novaresi a portarsi in vantaggio per 1-0, ma la reazione delle matuziane non si è fatta attendere: in pedana Eugenia Ruffo, con una ottima prestazione, ha consentito alle matuziane di ottenere la vittoria per manifesta superiorità al 5º inning. Anche l'attacco sanremese ha dato i suoi frutti battendo a casa ben 10 punti in un solo inning. Qui si sono distinte, con due valide su tre turni, anche con potenti battute extra-base, Marika Giglio, Eugenia Ruffo, ed anche Giulia Zunino e Giulia Riceputi.

Da segnalare l'esordio di Darya Tsijarskin, al suo primo anno di gioco, che pur non avendo ancora l'esperienza necessaria ha comunque meritato di giocare fin dal primo minuto per l'impegno dimostrato e la costante presenza agli allenamenti. Prossimo appuntamento con il campionato di serie B, domenica prossima ancora sul diamante di Sanremo, contro le Old Kings di Castellamonte (Torino). Dopo una pausa nel mese di agosto il campionato proseguirà col girone di ritorno a settembre.