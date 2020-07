Calcio giovanile. Ventimiglia Juniores, grande festa dopo la vittoria del campionato. Bevilacqua: "I ragazzi sono stati fantastici. Rivincita personale? Vado sempre avanti per la mia strada" (FOTO)

Grande entusiasmo in casa Ventimiglia per la vittoria nel campionato Juniores Regionale 2° Livello, verdetto arrivato dopo la sospensione dell'attività causa emergenza Coronavirus e con i granata in testa.

La Juniores frontaliera nella prossima stagione sarà ancora guidata da mister Diego Bevilacqua, confermato alla guida della giovane compagine e che noi abbiamo intercettato durante la festa della promozione nel torneo d'Eccellenza.

Mister Bevilacqua, questo è un grande traguardo: te lo aspettavi di vincere al primo colpo? "Nessuno si aspettava questo nostro risultato, siamo una squadra giovane però man mano del nostro cammino siamo sempre più cresciuti. Ci abbiamo creduto partita dopo partita, con i ragazzi che ci tenevano tanto a centrare questo grande traguardo. Siamo riusciti sempre a realizzare un calcio bello da vedere, andando avanti per la nostra strada, nonostante aver perso due partite evitabili. Siamo riusciti anche a vincere la Coppa Disciplina, un applauso in più a questi ragazzi".

Hai una dedica speciale? "Dedico questa vittoria alla mia famiglia e chi ha creduto in me. Voglio ringraziare la dirigenza del Ventimiglia Calcio per avermi dato l'opportunità di allenare questo gruppo, ma allo stesso tempo anche Luccisano e Lamberti. Un grazie anche ai dirigenti Morabito, Currò, Del Monte, Raco e chi si aggiungerà quest'anno nel gruppo".

Questa è la giusta risposta a chi non ha creduto in te in passato? "Vado avanti per la mia strada, non devo dare risposte a nessuno. la mia passione è allenare, soprattutto questo gruppo visto che ora andremo ad affrontare un campionato molto più difficile. Ora dovremo stare a attenti a non peccare di gioventù".

Quest'anno, nel campionato Juniores d'Eccellenza, si alza la asticella? "Cercheremo di fare bene, anche se sarà un campionato difficile. Proveremo a fare un campionato tranquillo, poi quello che verrà in più tanto meglio".

Di seguito una galleria di scatti della festa granata realizzata da Franco Rebaudo.