Calcio, Serie D. Imperia, le prime parole in neroazzurro di Alessio De Bode: "Darò il massimo, sfida a livello personale molto stimolante"

Dopo il raggiungimento dell'accordo il difensore savonese, Alessio De Bode, ha posto la propria firma sul contratto che lo legherà alla Società ASD Imperia per la stagione 2020/2021 nel campionato di Serie D.

Un ritorno in patria, in terra ligure. Dopo il Genoa, De Bode è sempre stato fuori regione vestendo le maglie di diversi club su tutto il territorio nazionale, dalla serie B alla serie D, con importanti società come Reggina e Messina su tutte.



"Sono contento di tornare in Liguria a giocare perchè dopo il Genoa ho girato tutta l'Italia - dichiara il neo acquisto nerazzurro, Alessio De Bode - ora che l'Imperia si è fatta avanti facendomi una proposta concreta ho subito deciso di accettare. Darò il massimo di me stesso.

Per me questa è una sfida molto stimolante perchè era qualche anno che giocavo in piazze senza tifoseria, qui a Imperia invece la piazza è molto calda e io sono un giocatore che attraverso i tifosi riesce a dare sempre quel qualcosa in più. In merito al girone vedremo le squadre che saranno presenti però solitamente il girone con le piemontesi è un calcio molto fisico, bisogna saper giocare a calcio per fare qualcosa di buono.

Vorrei ringraziare la Società che mi da questa bella opportunità e anche di tornare nella mia terra, anche per questo, cercherò di esprimermi al meglio delle mie possibilità".