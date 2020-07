Calcio, Serie D. Sanremese, presentato il centrocampista Daniel Gemignani. Il Direttore Generale Fava: "Profilo di primo piano e rinforzo importante"

La Sanremese ha presentato ufficialmente, con la classica firma di rito, il centrocampista Daniel Gemignani.

Classe 1994, quest'anno il mediano è stato in forza tra San Donato Tavernelle e Follonica Gavorrano.

Commenta così l'approdo di Gemignani in biancoazzurro il Direttore Generale Pino Fava: "Siamo molto soddisfatti, Gemignani è un profilo di primo piano ed è un rinforzo importante per la nostra linea mediana. Ringrazio il procuratore Giancarlo Tronchetti per la buona riuscita dell'operazione. Sono sicuro che Gemignani a Sanremo saprà farsi valere e ci darà una grossa mano".