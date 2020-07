Calciomercato Eccellenza. Rapallo/Rivarolese UFFICIALE il rinnovo di bomber Giuseppe Bertuccelli

Il Rapallo/Rivaroelse, compagine genovese di Eccellenza, trova l'accordo con il rinnovo per il bomber Giuseppe Bertuccelli, ex Argentina.

Il comunicato del club

"La Società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese è lieta di comunicare il rinnovo del giocatore Giuseppe Bertuccelli (1988) per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

L'attaccante toscano ha siglato ben 25 reti - delle 294 complessive realizzate in carriera - in quasi due stagioni con la maglia bianconera, maglia che vestirà, nel prossimo campionato, per il terzo anno consecutivo.

La Società augura al giocatore una stagione ricca di gol, esultanze sotto la curva e soprattutto di soddisfazioni con il Rapallo Rivarolese".