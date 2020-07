Vallecrosia Academy, il rilancio comincia a prendere forma: direttivo e quadri tecnici sempre supportati dalla collaborazione con il Torino Academy

Dopo i vari annunci, il nuovo sodalizio Polisportiva Vallecrosia Academy entra definitivamente in azione: atto costitutivo e statuto sono stati firmati per procedere a tutte le questioni formali collegate. Un processo più lungo di quanto si era pensato inizialmente in quanto il nuovo direttivo ha voluto condividere questa iniziativa con il Comune di Vallecrosia, proponendosi come soggetto APS (associazione di promozione sociale). "Questa rinascita dovrà avvenire supportati dal comune e supportando lo stesso" fa sapere la società.

Il direttivo sarà composto da Vincenzo Todaro (presidente), Daniele Ventura (vice presidente), Maurizio Brogna (direttore sportivo), Mario Scerra (team manager), Francesco Lapa (direttore tecnico), Mircko Salvaterra (tesoriere). Il ruolo di segretario sarà affidato ad Annamaria Saffioti. Il responsabile del settore giovanile sarà Davide Pagliuca mentre il referente del Torino Academy sarà Riccardo Ballestra. La volontà della società è quella di avere un direttivo snello che possa rapidamente prendere le decisioni necessarie. Il progetto tecnico viene affidato a Francesco Lapa che oltre a coordinare le attività scenderà in campo in prima persona allenando alcuni gruppi.

Ecco gli allenatori delle varie categorie:

- Categoria 2006: allenatore Francesco Lapa coadiuvato da Davide Pagliuca e Giovanni Tuttoilmondo, vera colonna del gruppo fin dallo scorso anno.

- Categoria 2008/09: Daniele Ventura e Francesco Lapa con la collaborazione di Luca Soncin.

- Categoria 2010: Emiliano Verrecchia coadiuvato da Riccardo Ballestra.

- Categoria 2011: confermato il terzetto Davide Pagliuca – Riccardo Ballestra – Daniele Ventura.

- Categoria 2012: Angelo Alletto coadiuvato da Emiliano Verrecchia

- Scuola Calcio: Vincenzo Colli e Diego Giunta in collaborazione con Angelo Alletto, responsabile della Scuola Calcio.

- Allenatore Portieri: collaborazione con Luca Soncin.

"Abbiamo deciso di puntare su un gruppo ristretto di allenatori qualificati che interagiscono con vari gruppi al fine di creare una sinergia fra le varie annate così da far sì che tutti siano coinvolti nel progetto generale. Ci fa inoltre molto piacere che uno dei nostri mister storici Luca Soncin abbia accettato un’offerta da parte dell’AS Monaco, ma che continuerà a collaborare con noi" dichiara la società.

Nel frattempo l’attività sta riprendendo con cautela nel rispetto delle normative anti Covid-19. Già la scorsa settimana ogni gruppo ha iniziato a fare le prime sgambate al fine di riprendere confidenza con l’attività atletica ed il pallone. Sabato si sono anche organizzate alcune sedute seguite dal direttore del Torino FC Academy Teodoro Coppola. Durante la sua visita, oltre alla parte sportiva, si sono potute porre anche le basi per l’affiliazione del nuovo sodalizio al progetto Toro in continuità con quanto i tecnici avevano sviluppato negli anni precedenti.