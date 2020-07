Beach Handball. Grande evento a Ventimiglia: venerdì ci sarà la selezione dei talenti 2004 e 2005 di Liguria e Piemonte in vista del Campionati d'Europa under 17

Grande evento nella giornata di domani, venerdì 24 luglio, al campo di Beach Handball situato sulla passeggiata mare Oberdan.

Avverrà la selezione dei migliori giocatori di Liguria e Piemonte, classe 2004 e 2005, in vista dei prossimi Campionati d'Europa della categoria under 17, che si svolgeranno in Italia a City Marina dal 24 al 27 settembre.

Un appuntamento importante, dove saranno presenti il Direttore Tecnico della nazionale Kobos Lara Daniel, Vincenzo Malatino, tecnico delle nazionali maschili oltre che a Pippo Malatino, responsabile della squadra under 17.