Calcio, Promozione. Camporosso, si punta sull'ossatura della scorsa stagione ma con un dubbio: Zito verso il Ventimiglia?

Il Camporosso sta costruendo una rosa importante in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione.

Nei giorni scorsi sono arrivate conferme importanti. Resteranno in rossoblu il portiere Farsoni; i difensori Piana, Cordì e Pesco; i centrocampisti Grifo, Matteo Luci e Brambilla, Stamilla; gli attaccanti Iezzi e Siberie.

Occasione importante quella capitata a Kevin Rotolo. Il giovane centrocampista è passato al Taggia, con Siciliano che avrà nella sua rosa un classe 2002 talentuoso e lanciato nella scorsa stagione da mister Luci.

Nelle ultime ore è uscita però una voce che lascia tutti a bocca aperta. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere vicina la partenza di Francesco Zito. con l'attaccante che potrebbe passare al Ventimiglia.

CAMPOROSSO

Allenatore: Luci (confermato)

Arrivi: nessuno

Rosa attuale 2020/2021: Farsoni (p) Cordì (d) Piana (d) Pesco (d) Grifo (c) M. Luci (c) Stamilla (c) Brambilla (c) Orlando (c) Iezzi (a) Siberie (a)

Partenze: Rotolo (c, Taggia)