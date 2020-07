Calcio, Promozione. Golfo Dianese, le prime parole in giallorossoblu di Alessandro Ambrosini: "Voglio fare il meglio possibile. L'Imperia? Tiferò sempre per i neroazzurri"

Alessandro Ambrosini è un nuovo giocatore del Golfo Dianese. L'annuncio ufficiale della società giallorossoblu è arrivata in mattinata: ecco le prime parole dell'ex capitano dell'Imperia dopo la firma.

Cosa ti ha convinto a scegliere il Golfo Dianese? "Mi ha convinto la voglia di non smettere ancora definitivamente è l'amore per questo sport".

Quale obiettivo ti sei fissato per questa stagione? "Il mio obiettivo per questa stagione è quello di fare il meglio possibile per portare la Golfo Dianese in alto".

Hai realizzato 216 presenze nell'Imperia da capitano: ti senti un top player del campionato di Promozione? "No, i top player sono altri. Io cercherò di portare la mia esperienza e la voglia di non mollare mai".

Cosa ti lascia Imperia? "L'Imperia? Mi ha lasciato tanto e non lo scorderò mai: tiferò sempre per i neroazzurri".