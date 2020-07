Calcio. Taggia, mister Simone Siciliano sul mercato dei giallorossi: "Sono soddisfatto, abbiamo scelto prima gli uomini e poi i calciatori"

Il Taggia, aspettando il tanto meritato ripescaggio in Eccellenza, sta costruendo tra nuovi volti e conferme importanti una rosa d'alto livello per la prossima stagione.

In casa giallorossa abbiamo intervistato mister Simone Siciliano che ci ha fatto il punto della situazione soprattutto sul mercato fino ad oggi effettuato:

"Son soddisfatto, perché abbiamo scelto prima gli uomini e poi i calciatori. Per essere pignoli manca qualche giovane in grado di andare a sostituire quelli che sono andati via. Ad oggi siamo in Promozione e ci stiamo concentrando su questa categoria. Se sarà Eccellenza, categoria meritata sul campo secondo me, proveremo a dire la nostra anche in una categoria nuova per tutti noi".

Sulla questione domanda di ripescaggio il tecnico non ci gira intorno: "Trovo assurdo che società non aventi diritto alla categoria abbiano fatto domanda di ripescaggio, o addirittura squadre retrocesse con 5 punti in sei mesi possano anche solo pensare di essere pronte a far l'Eccellenza..."