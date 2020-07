Calciomercato Serie D. Imperia, altri due arrivi nella rosa neroazzurra: UFFICIALI i giovani Filippo Dani e Gianluca Gnecchi

Altri arrivi in casa Imperia. La società neroazzurra ha aggiunto l'accordo per il tesseramento dei giocatori: Filippo Dani, portiere classe 1999, e Gianluca Gnecchi, mezzala classe 2000.

Filippo Dani arriva a Imperia con un curriculum piuttosto ricco nonostante la giovane età: ‪2010-13‬ giovanili Vicenza, ‪2013-15‬ Giovanissimi e Allievi Juventus, ‪2015-16‬ Primavera Udinese, ‪2016-17‬ esordio in serie B con il Vicenza, ‪2017-18‬ Arzignano in serie D, 2019 Ambrosiana in serie D, ‪2019-20‬ Montecchio Maggiore in Eccellenza.