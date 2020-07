Calciomercato Promozione. Golfo Dianese 1923, chiusura di settimana con il botto: UFFICIALE Stefano Faedo

L'ex Imperia, Ceriale e Finale alla corte di mister ColavitoColpo di mercato del Golfo Dianese 1923 che chiude la settimana con un altro innesto di prestigio, nella rosa a disposizione di mister Colavito.

Nella prossima stagione vestirà la maglia giallorossoblu Stefano Faedo, attaccante/centrocampista classe 1994. L'ex Imperia ha collezionato con la maglia dell'Imperia 102 presenze e nella passata stagione era in forza al Finale: sono 34 le reti segnate in carriera. In passato ha vestito anche la maglia del Ceriale.

Sta nascendo un Golfo Dianese 1923 molto competitivo.