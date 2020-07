Beach Handball. Grande successo a Ventimiglia per la selezione under 17 azzurra: "Giornata all'insegna dello sport, siamo soddisfatti" (FOTO)

Grande successo a Ventimiglia, presso il campo di Beach Handball situato sulla passeggiata mare Oberdan, dove si è svolta ieri la giornata delle selezioni dei giocatori liguri e piemontesi per la nazionale azzurra under 17 .

Una selezione con talenti validi in vista del Campionato d'Europa, che si svolgerà a fine settembre in quel di City Marina in Italia. Ad analizzare il gruppo nutrito di atleti c'erano Vincenzo Malatino (coach delle nazionali azzurre maschili di Beach Handball), Pippo Malatino (responsabile della selezione under 17 maschile) e Daniel Lara Cobos (direttore tecnico).

"Siamo soddisfatti per la giornata realizzata - ci afferma Pippo Malatino - all'insegna dello sport, dove questi splendidi ragazzi soprattutto della Pallamano Ventimiglia e della società Tortona hanno realizzato questa serie di test, venendo inseriti nella lista dei possibili atleti da scegliere a quelli che potrebbero essere i candidati della nazionale under 17 per il Campionato Europeo. Auguriamo a loro una prestigiosa carriera".