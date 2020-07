Golf: intenso fine settimana di gare al Castellaro Golf Club

Sabato 25 luglio, sin dalle prime ore del mattino presso il Circo di Castellaro in collaborazione con lo Sponsor della gara di domenica, si è iniziata una interessante e professionale seduta di club fitting; analisi personalizzata per la scelta dell'attrezzatura golfistica ideale basata sulle peculiarità individuali di ogni giocatore.

Domenica 26, invece, sessanta golfisti, provenienti anche dalla vicina Costa Azzurra si sono dati appuntamento, sul percorso di Castellaro Golf Club, per disputare la FOLLI CONFEZIONI CUP by Polo Ralph Lauren; gara sulla distanza di 18 buche con formula a coppie quattro palle stableford, sponsorizzata dal negozio di Piazza Bresca in collaborazione con il noto brand.

Campo preparato per le grandi occasioni che ha riscosso l'apprezzamento e complimenti da parte di tutti i partecipanti. Al termine della gara, dopo la consegna dei premi del brand americano,sono stati assegnati numerosi gadget a sorteggio epilogo di una giornata di sport ed amicizia.