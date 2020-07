Calciomercato Serie D. Sanremese, caccia agli under giusti per completare la rosa di mister Bifini

In casa Sanremese si attendono movimenti importanti questa settimana, visto che il primo allenamento della nuova stagione in programma il prossimo 10 agosto al 'Comunale' è ormai vicino.

Il nuovo tecnico Alessio Bifini aspetta ancora due portieri (che saranno under), così come gli esterni della difesa a quattro che il tecnico ha in mette. Anche i terzini, sia di destra che di sinistra, saranno under.

Con il centrocampo ormai praticamente a posto, è possibile l'arrivo di un'altra punta giovane che vada ad affiancare Lo Bosco, Romano e Diallo. Si attendono novità anche sul fronte legato alle possibili partenze di Likaxhiu e Scalzi.

SANREMESE - LA ROSA ATTUALE 2020/2021

Portieri:

Difensori: CASTALDO, Bregliano, MIKHAYLOVSKIY

Centrocampisti: MURGIA, Demontis, Gagliardi, GEMIGNANI, F. STURARO, DORATIOTTO

Attaccanti: Lo Bosco, ROMANO, DIALLO