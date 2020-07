Calcio, Serie D. Sanremese, presentato l'attaccante Giacomo Romano. E il Direttore Generale Pino Fava fa il punto sul mercato

La Sanremese è pronta per l'inizio della nuova stagione, con il primo allenamento dell'annata 2020/2021 che avverrà il prossimo 10 agosto al 'Comunale'.

Intanto proseguono le presentazioni dei nuovi volti. Questa volta è toccato all'attaccante Giacomo Romano, classe 1993, 9 reti nel passato campionato di Serie D con la maglia del Notaresco.

"Siamo molto contenti - dichiara il Direttore Generale Pino Fava - con la conferma di Lo Bosco e gli arrivi di Romano e Diallo, mister Bifini in attacco avrà davvero l'imbarazzo della scelta. La Sanremese si è assicurata un tris di punte di assoluto rispetto che ci consentirà di essere sempre imprevedibili e pericolosi sotto porta. La nuova squadra sta prendendo forma, nei prossimi giorni andremo a definire le trattative che stiamo imbastendo in queste ore per completare l'organico nei ruoli ancora scoperti".