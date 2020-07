Calcio. Taggia, sarà Eccellenza o Promozione? In attesa del verdetto sta nascendo una rosa sempre più competitiva

In attesa di sapere in quale campionato (Eccellenza o Promozione) giocherà, la dirigenza del Taggia si è mossa molto bene in questo mercato post covid-19.

Tante le conferme nella rosa a disposizione di mister Simone Siciliano, che allo stesso tempo potrà contare su giocatori nuovi di spicco qualsiasi sia la categoria dove si giocherà.

L'arrivo in difesa di Andrea Negro (ex Savona, Sanremese e Ospedaletti) e in attacco di Alessandro Scappatura (nella scorsa annata al Ventimiglia) sono acquisti di grido. Molto intelligente anche la mossa per il giovane centrocampista Kevin Rotolo, in arrivo dal Camporosso e uno dei profili giovani più interessanti a livello regionale.

TAGGIA - LA ROSA 2020/2021

Portieri: Pronesti

Difensori: AN. NEGRO, Cortese, Ravoncoli

Centrocampisti: V. Gallo, An. Cambiaso, Tarantola, ROTOLO, Miceli

Attaccanti: Gambacorta, SCAPPATURA, Celotto, Cutellè, M. CARLETTI