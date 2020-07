PowerLifting. L'imperiese Federico Murru protagonista a San Zenone conquista la medaglia d'oro al XXVII Trofeo Nazionale

La scorsa domenica in quel di San Zenone (Milano) si è svolto il XXVII Trofeo Nazionale di distensione su panca piana, presso il PALAFIPL della Federazione Italiana di PowerLifting .

Murru è arrivato anche secondo miglior atleta di tutta la competizione (in questo caso fanno il rapporto peso/potenza tra tutte le categorie di peso della competizione)

La gara consisteva in tre prove:

"Pratico il Powerlifting da quattro anni - ci racconta Federico Murru - e sono seguito dalla squadra SS Lazio Powerlifting. Mi alleno nella palestra Imperia Strenght SSDRL in via De Marchi 52 a Imperia. Il powerlifting è una disciplina sportiva competitiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra".