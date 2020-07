Calcio, Promozione. Ventimiglia, Nicola Veneziano soddisfatto del mercato e con un obiettivo: "Vogliamo tornare in Eccellenza"

Il Ventimiglia, tra conferme e nuovi arrivi, sta allestendo una rosa molto importante per il prossimo campionato di Promozione.

Abbiamo intervistato il Direttore Sportivo granata, Nicola Veneziano, che ci ha tracciato il punto sul mercato fino ad oggi del mercato con un obiettivo chiaro: "Sono molto soddisfatto del mercato - ha sottolineato il DS granata - noi pensiamo che la nostra categoria sia l'Eccellenza e desideriamo tornarci.

Sulla qualità della rosa ci sono pochi dubbi: "A mio avviso il grande valore di questa squadra è la riconferma dello staff tecnico della quasi totalità della rosa il fato che i giovani hanno maturato ancora più esperienza. Ai nuovi arrivati, tra cui Zito e Cavicchia c'è stata l'importante riconferma di Ventre, un ragazzo e giocatore speciale che ha scelto di rimanere con noi per riportarci in alto. Nelle riconferme parliamo di giocatori del calibro di Scognamiglio, Eugeni, Trotti, Musumarra E salzone che sono un valore imprescindibile. Senza dimenticare il ritorno di Andrea Ala, un grande giocatore espressione del nostro settore giovanile".

Veneziano ha poi sottolineato il lavoro fatto per l'operazione sull'arrivo dell'attaccante Francesco Zito: "Zito è un ragazzo che ha lasciato un buon ricordo in società per essersi distinto come ottimo ragazzo e giocatore quando militava nelle nostre giovanili. Adesso alla soglia dei 25 anni ha maturato una buona esperienza, e vista la sua volontà di tornare da noi, abbiamo pensato che potesse integrarsi nel nostro attacco ed essere un arma in più. Ha grandi qualità che ha messo in mostra in questi anni e caratteristiche fisiche e tecniche che al nostro attacco mancavano: siamo convinti che potrà fare un buon campionato".

Il Direttore Sportivo granata ringrazia il Camporosso: "Ringraziamo ovviamente gli amici del Camporosso, che con la loro disponibilità hanno permesso questo trasferimento".

Il Ventimiglia scalda i motori per una grande stagione.

VENTIMIGLIA - ROSA 2020/2021

Portieri: Scognamiglio, Serpe, Zunino

Difensori: Ierace, Peirano, Addiego, CAVICCHIA, Eugeni

Centrocampisti: ALA, Musumarra, Leggio, A. Rea, Bestagno, Oliveri

Attaccanti: Ventre, Trotti, Salzone, Calcopietro, Sparma, ZITO