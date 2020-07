Calciomercato Eccellenza. Ospedaletti per riconfermarsi dopo la scorsa buona stagione: si punta molto sulla linea verde

Si sta muovendo con intelligenza l'Ospedaletti, che fino ad oggi ha voluto mantenere molti elementi della scorsa stagione aspettando qualche volto nuovo da arricchire d'esperienza la rosa orange.

Conferme. A disposizione di mister Andrea Caverzan e del suo staff sono rimasti il portiere Frenna; i difensori Alessio Negro, Elia Ambesi, Boeri; i centrocampisti, Allegro, Aretuso; gli attaccanti Espinal, Galiera, Latella e Foti.

Nuovi arrivi. Ad oggi la dirigenza orange ha chiuso per gli arrivi del difensore Verardo (in ritorno dal Don Bosco Valle Intemelia) e per il centrocampista Pietro Negro (dalla Sanremese). Si valuterà, secondo le ultime indiscrezioni, oltre a confermare altri componenti della scorsa rosa ad ingaggiare qualche giocatore d'esperienza per la categoria.

Linea verde. Come nelle scorse stagioni la società punta molto sui propri giovani, tra i quali spiccano il difensore Boeri, ma anche gli attaccanti Latella e Foti talenti naturali a livello regionale.

OSPEDALETTI - ROSA 2020/2021

Portieri: Frenna

Difensori: Al. Negro, E. Ambesi, Boeri, VERARDO, Mamone, Fici

Centrocampisti: Allegro, Aretuso, P. NEGRO, Alasia, Cassini, Cambiaso

Attaccanti: Espinal, Galiera, Latella, Foti